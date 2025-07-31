Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmıştı.

Başkan Böcek tutuklanırken, Kerimoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

GELİNİ TUTUKLANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in şu anki gelini Zuhal Böcek hakkında işlem başlatılmıştı.

Almanya’dan dönüşünde gözaltına alınan Zuhal Böcek, soruşturma kapsamında 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Böcek'in gelini Zuhal Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2024 YILINDA EVLENDİLER

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek ise yurt dışı dönüşünde gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca çiftin Muhittin Aslan adında bir yaşında oğulları var.