Abone ol: Google News

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Tutuklu Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Almanya’dan dönen gelini Zuhal Böcek, 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
31.07.2025 23:36
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmıştı.

Başkan Böcek tutuklanırken, Kerimoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

GELİNİ TUTUKLANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in şu anki gelini Zuhal Böcek hakkında işlem başlatılmıştı.

Almanya’dan dönüşünde gözaltına alınan Zuhal Böcek, soruşturma kapsamında 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla  tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Böcek'in gelini Zuhal Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Muhittin Böcek rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Muhittin Böcek rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı

2024 YILINDA EVLENDİLER

Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek ise yurt dışı dönüşünde gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca çiftin Muhittin Aslan adında bir yaşında oğulları var.

Muhittin Böcek geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı Muhittin Böcek geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı

Gündem Haberleri