Muhtarlık seçimleri ne zaman? İstanbul'da muhtar seçimleri 2021

İstanbul'da muhtarlık seçimleri için sandığa gidilecek. Ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için seçim yapılacak. Peki muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi gün?

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi.

Türkiye genelinde 753 yerde sandığa gidilecek seçimde İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

Muhtar adayları, sandıktan en fazla oyu alabilmek için aralıksız çalışıyor. Aday oldukları mahallelere pankartlar ve posterler asıp, el ilanları dağıtan muhtar adayları, kapı kapı dolaşıp, oy istiyor.

Mahalle sakinlerinin muhtar adaylarından talep ettiklerinin başında ise; yeşil alan, park ve sağlık ocağı yapılması geliyor.

Peki muhtarlık seçimleri ne zaman? İstanbul'da muhtar seçimleri hangi gün yapılacak? İşte detaylar..

MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Türkiye genelinde 753 mahalle ve köy sandığa gidiyor. Ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için 6 Haziran'da seçim yapılacak.

Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından yeni muhtarlar göreve başlayacak.

İSTANBUL'DA SEÇİM

İstanbul'da da 14 mahalle 6 Haziran Pazar günü yeni muhtarlarını belirleyecek.