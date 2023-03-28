Kavga büyüyor! Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Adını bir daha duymak istemiyorum 'Sözde sanatçılar' ifadesi nedeniyle özür dileyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepkiler dinmiyor. 'Mağara adamı' tabirini kullanan Fazıl Say, "Adını bir daha duymak istemiyoruz" tepkisinde bulundu.

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Muhalefet cephesi 100 bin imzayı toplayarak aday olmaya hak kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini istiyor.

Sosyal medyada başarılı çalışmalara imza atan İnce, eski kitlesi tarafından ise tepki görmeye devam ediyor.

Ünlü isimler hedef alıyor

Aday olmakta ısrar eden Muharrem İnce, bu süreçte ünlü isimler tarafından da hedef alınmakta.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecini tamamladıktan sonra partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

"Sözde sanatçılar"

Kendisini eleştirenlere sert tepki gösteren Muharrem İnce, sanat camiasını hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı.

Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar. Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler.

İlk tepki Fazıl Say'dan geldi

Bu sözlerin ardından zaten hedef tahtasında olan İnce'ye karşılık hızlı bir eleştiri kampanyası başlatıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü piyanist Fazıl Say, sözde sanatçı sözüne tepki gösterdi.

İnce'ye 'goril' benzetmesi yaptı

Muharrem İnce'ye 'goril' benzetmesi yapan Fazıl Say paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu.

Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın.



Kim ulan sözde sanatçı? Kim? Kime ne diyorsun? Viskisini yudumlayanlarmış? Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum sana ne? Ne içeceğimizi bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde Goril’in şartları düzelsin diye 130 bin imza var.

2018 yılında destekledi şimdi tepki gösterdi

Bu dakikadan itibaren muhalefete yakınlığıyla bilinen birçok isimden bir anda Muharrem İnce'ye yönelik tepki mesajları gelmeye başladı.

2018 seçimlerinde İnce'nin en büyük destekçilerinden birisi olan Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, bu kez tepkisiyle gündeme geldi.

"Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir"

Sosyal medya hesabından, İnce'nin videosunu paylaşarak yorum yapan Özoğuz, şu ifadelere yer verdi:

Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!



Sözde sanatçı.

Şahan Gökbakar'dan da tepki

Öte yandan aynı videoya oyuncu Şahan Gökbakar da yorum yaptı.

İnce'yi eleştiren isimlerden biri olan Gökbakar da şu ifadeleri kullandı:

Woooowww mükemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...



Not: yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydanozu çıkartıyordu.

"Pozitif baktığım günlerimin Allah belasını versin"

Ünlü isimler, tepkilerini sürdürürken bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri’den geldi.

2018 yılında İnce’yi desteklediğini belirten Vuslateri, "Muharrem İnce’ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

İnce'den özür mesajı geldi

Bu tepkilerin ardından ise Muharrem İnce'den özür mesajı geldi.

John Steinbeck'in "Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz." sözüyle paylaşımda bulunan İnce, sanat camiasından özür diledi.

"Sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır"

Muharrem İnce, sanatçılardan özür dilediği mesajında şu ifadeleri kullandı:

John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır.

Özür yeterli olmadı

İnce, bu açıklamalarına rağmen sanat camiasını sakinleştirmeyi başaramadı.

Muharrem İnce'ye karşı tepki kampanyasında başı çeken Fazıl Say, yine sosyal medya hesabından açıklama yaparak özrü kabul etmediklerini belirtti.

"Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz"

Sert bir açıklama yapan Fazıl Say, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: