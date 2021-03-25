Müjde Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Hristiyanlıkta Müjde (Beşaret) Bayramı hakkında..

Müjde Bayramı, Hristiyanlıkta muhtelif ritüellerle kutlanan dini bir gündür. 25 Mart gününe denk gelen diğer adıyla Beşaret Bayramı nedir ve nasıl kutlanır araştırılıyor.

Beşaret (Arapça: البشارة), müjde, iyi haber anlamına gelen bir kelime olup dini terminolojide Meryem'e İsa'nın doğumunun melek Cebrail aracılığı ile önceden bildirilmesi hadisesine verilen isimdir.

Meryem'in İsa'ya gebe kaldığı farzedilen 25 Mart günü her yıl Hıristiyanlarca Beşaret bayramı olarak kutlanır.

Bu bayram öncelikle İsa Mesih’e odaklayan bir bayram olarak kabul edilir, ikincil olarak bir Meryem Ana’yı hatırlamayı temsil eder.

Peki bu bayramın anlamı ve önemli nedir, nasıl kutlanır? İşte Beşaret Bayramı'na dair detaylar..

MÜJDE (BEŞARET) BAYRAMI NEDİR?

Müjde Bayramı'nın kökeni çok eskidir ve Efes Konsili öncesi döneme kadar uzanmaktadır. 25 Mart İsa Mesih'i, doğurması gün veya Tanrı'nın dünyaya Meryem'in rahminde girdiği gün olarak kabul edildi.

Başlangıcından beri bu kutlanan bayram, Tanrı'nın kurtuluş planı hatırlanmasının genel çerçevesine yerleştirildi. Ortaçağ döneminde, Hristiyan halkı, bu bayramın Meryem Ana’yı hatırlatan bayramı olarak kutlanmasını sağladı.

DİNDE MÜJDE BAYRAMI

Beşaret-i Meryem hadisesi İncil'de Luka 1:26-38 bölümünde geçmektedir. Kur'an'da da bu olay Âl-i İmrân Suresi 45. ve 51. ayetle ile Meryem Suresi 16. ve 26. ayetler arasında yer almaktadır.

Hristiyanlıktan farklı olarak İslam'da beşaret, İsa'ya uluhiyet atfeden İsa'nın Tanrının Oğlu sıfatı ile doğmasını içermez ve İsa'nın kendisinin de tanrısı olan Allah'ın emirleri hakkında insanları uyarmak üzere gönderilmiş bir peygamber olacağı şeklinde geçer.

İslami terminolojide Beşaret ayrıca İsa'nın -tevratta da olduğu gibi İslam peygamberi Muhammed'i müjdelemesi ve ahir zamanda onun getirdiği inancı yeniden dirilteceğine inanılması sebebi ile İsa olarak da geçer. Güzel söz ve beşaret anlamlarına gelen İncil'in de buna işaret ettiği belirtilmektedir.

HRİSTİYANLIKTA MÜJDE BAYRAMI ANLAMI

Bayramda okunan İncil Luka 1:26-38'dir. Tanrı'nın, Meryem'i oğlunun annesi olarak seçme kararını anlatır.

Meryem’in böyle bir anne olma rızası dünyanın kurtuluşunu mümkün kılar. Meryem'in kurtuluştaki rolü, Tanrı'nın inisiyatifine tabi olmakla birlikte burada vurgulanmaktadır.

Müjde bayramı, katolik halk tarafından her sene kutlanmaktadır.