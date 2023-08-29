Munzur ve Pülümür Vadileri kesin korunacak alan ilan edildi Tunceli'nin tabiat güzelliklerinden olan Munzur ve Pülümür Vadileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre doğal sit alanı statüsüne alındı.

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Türkiye'deki tabiat harikaları devlet eliyle tek tek koruma altına alınıyor...

Bunların son örneği ise Tunceli'de bulunan Munzur ve Pülümür Vadileri oldu.

Bitki örtüsü ve diğer doğal verilerin çok zengin olmasıyla büyük önem taşıyan vadiler, bugünkü yayınlanan Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Yayınlanan kararda ise şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109. maddesi gereğince...

Tunceli ili, Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür Vadileri potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir"

Pülümür Vadisi

4 mevsimde de doğasıyla büyüleyici güzellikler oluşturan ve yaklaşık 3 bin rakımlı sarp dağların arasında bulunan Pülümür Vadisi, doğal güzelliği ile yıl boyunca ziyaretçilerini cezbediyor.





Vadide, halk arasında Ağlayan Kayalar olarak adlandırılan doğal oluşum ile Pülümür Çayı üzerinde kurulu olan Hatun Köprüsü ve bir dağın yamacında kayaların oyularak yapıldığı Gelin Odaları, turistik açıdan büyük önem taşıyor.

Vadide, nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de sürü halinde gezdikleri dağlara ayrı bir renk katıyor.

Munzur Vadisi

Türkiye’nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi kent merkezine 8 Km. uzaklıkta başlayıp, Munzur Dağlarına kadar uzanmaktadır.

1971 yılında Milli Park olarak ilan edilen Munzur Vadisi, akarsu kaynaklarıyla, zengin doğal verileriyle, endemik bitki türleri ve yöreye özgü hayvan türleri ile zenginleşen bitki örtüsü ve yaban hayvan varlığına sahip.

Parkta hakim ağaç türü meşe ve çeşitli türleridir. Tepeler ve yamaçlarda kayalık olmayan yerler meşe ormanları ile kaplıdır. Vadi tabanında ve su boylarında karışık olarak karaağaç, akağaç, kızılağaç, dişbudak, çınar, asma, huş, ceviz, yabani fındık, kavak, söğüt ve çalı türlerinden oluşan zengin bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Alt flora, meşelerin koru niteliğinde olduğu yerlerde zengin durumdadır. Dağların sarp ve dik yamaçları tamamen çıplaktır.