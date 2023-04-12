Murat Ağırel'den Sadullah Ergin'in adaylığına tepki: Bunca adaylar bitti de biz Sadullah Ergin'e mi kaldık CHP'de Sadullah Ergin krizi devam ederken bir tepki de Gazeteci Murat Ağırel'den geldi, Ağırel, bunun bir FETÖ çalışması mı sorusunu yönelterek "Bunca adaylar bitti de biz Sadullah Ergin’e mi kaldık" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de seçim çalışmalarında yeni krizler yaşanıyor...

Partilerin milletvekili adayları belirlenmesiyle birlikte seçim çalışmaları başladı.

Millet İttifakı'nda her gün yeni gelişmeler yaşanırken Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin CHP listelerinden girmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda 25 DEVA, 19 Gelecek ve 24 Saadet Partili, CHP listelerinde yer alacak.

Eski bakana CHP'den tepki

Adaylar arasında sürpriz isimler olurken en dikkat çekicisi aday ise eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu.

Hataylı eski Bakan Ergin, Kahramanmaraş merkezli depremden sonra gelen büyük tepkilerin ardından DEVA kontenjanından Ankara'ya kaydırıldı.

Eski Bakan Ergin'in Ankara 1. bölge 4. sıra adaylığı bu kez tüm CHP seçmeninin tepkisini çekti.

Tepkiler artıyor

Bunun ardından tüm mecralarda muhalefetin en önemli gündemlerinden biri haline gelen olaya ilişkin CHP de çözüm arayışına girdi.

Bir diğer yandan tartışmalar devam ederken bir yeni tepki daha Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programına katılan Gazeteci Murat Ağırel'den geldi.

"Bunca adaylar bitti de biz Sadullah Ergin’e mi kaldık"

Ağırel, programa birlikte katıldığı DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'e şu ifadeleri kullandı:

Özellikle merak ettiğim kendi adıma sorduğum soru şu, Sayın Genel Başkan demişti ki kumpas davaları tekrardan gündeme gelecek Genel Başkan’a da sormuştum.

Kafamızda şöyle bir şey oturuyor bizim Sadullah Ergin geldiği zaman FETÖ ile ilgili bir çalışma var da onlarla ilgili verilen sözler var da bu yüzden mi Sadullah Ergin.



Çünkü DEVA Parti’sinin kurmayları bugün Türkiye’de çok fazla söz sahibi bunca aday varken biz Sadullah Ergin’e mi kaldık Ankara’da?