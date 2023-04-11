CHP aday listesinde Sadullah Ergin krizi DEVA kontenjanından CHP listesine Ankara 1. bölgeden giren eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e gelen büyük tepki üzerine CHP, DEVA'dan farklı bir isim önermesini istedi.

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Türkiye tam olarak seçim gündemine girdi.

Cumhurbaşkanı adaylarından sonra partilerin vekil listelerinin de belli olması ile kampanyalar da başladı.

Millet İttifakı'nda Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nin CHP listelerinden girmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, 25 DEVA, 19 Gelecek ve 24 Saadet Partili, CHP listelerinden kendine yer buldu.

Sadullah Ergin Ankara'dan aday oldu

Bu adaylıkların en dikkat çekicisi ise eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu.

Hataylı Ergin depremden sonra gelen büyük tepkilerin ardından Ankara'ya kaydırıldı.

Eski Bakan Ergin'in Ankara 1. bölge 4. sıra adaylığı bu kes tüm CHP seçmeninin tepkisini çekti.

CHP, DEVA'dan Ergin'in yerine yeni bir isim istedi

Sosyal medyada başta olmak üzere tüm mecralarda muhalefetin en önemli gündemlerinden biri haline gelen olaya ilişkin CHP de çözüm arayışına girdi.

Bu kapsamda CHP'li yöneticiler tepkileri azaltmak için DEVA'nın kapısını çaldı.

DEVA yetkililerine giden CHP'liler Ergin'in yerine başka bir isim önerilmesini istedi.