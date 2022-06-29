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    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu

    Dün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın'ın cenazesi, oğulları tarafından teslim aldını. Murat Arkın 'Şunu bilmek çok önemli, herkesi bir araya getiren unsur oldu' dedi.
    • 29.06.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 12:59
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    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu

    Türk sinema tarihinin usta isimlerinden Cüneyt Arkın, sevenlerini yasa boğdu.

    Hastaneye kaldırılan Arkın, kalbinin durması sonucunda müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

    Usta oyuncunun sevenleri hastaneye akın ederken, konulan anı defterine ise notlar bırakıldı.

    Evlatları, cenazeyi teslim aldı

    Cüneyt Arkın'ın oğulları Murat ve Kaan, bugün hastaneye giderek cenazeyi teslim aldı.

    Arkın’ın cenazesi, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi.

    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu #1

    Usta oyuncu, yarın defnedilecek

    DHA'nın aktarımına göre, usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu VİDEO

    "Bu ülkede birleştirici unsur oldu"

    Usta ismin oğlu Murat Arkın hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu." dedi.

    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu #2

    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu #3

    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu #4

    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu #5

    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu #6

    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu #7

    Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu #8


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