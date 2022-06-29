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- Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu
Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu
- 29.06.2022 - 12:30
- Güncelleme : 29.06.2022 - 12:59
Türk sinema tarihinin usta isimlerinden Cüneyt Arkın, sevenlerini yasa boğdu.
Hastaneye kaldırılan Arkın, kalbinin durması sonucunda müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
Usta oyuncunun sevenleri hastaneye akın ederken, konulan anı defterine ise notlar bırakıldı.
Evlatları, cenazeyi teslim aldı
Cüneyt Arkın'ın oğulları Murat ve Kaan, bugün hastaneye giderek cenazeyi teslim aldı.
Arkın’ın cenazesi, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne getirildi.
Usta oyuncu, yarın defnedilecek
DHA'nın aktarımına göre, usta isim perşembe günü Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu VİDEO
"Bu ülkede birleştirici unsur oldu"
Usta ismin oğlu Murat Arkın hastane önünde yaptığı açıklamada, "Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu." dedi.