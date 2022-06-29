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Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu

Murat Arkın, babasının vefatının ardından konuştu

Dün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın'ın cenazesi, oğulları tarafından teslim aldını. Murat Arkın 'Şunu bilmek çok önemli, herkesi bir araya getiren unsur oldu' dedi.