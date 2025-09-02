Murat Bardakçı'nın köy enstitüleri hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Köy enstitüleri hakkındaki tartışmalar sürüyor...

Geçen 17 Nisan günü, köy enstitülerinin kuruluşunun 85'inci yıl dönümü idi.

1940 YILINDA KURULDU

17 Nisan 1940'ta TBMM'de Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in sunduğu köy enstitülerinin kabul edildiği gün, aynı zamanda enstitülerde bayram günü olarak ilan edildi.

O gün enstitü öğrencileri, yaptıkları etkinliklerle günlerini kutluyorlardı.

EĞİTİM TARTIŞMALARININ ANA KAYNAĞI

Köy enstitülerinin ülkemizde eğitim tartışmalarında her zaman özel bir yeri bulunmaktadır.

SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Son tartışma ise yıllar geçmesine rağmen tekrar gündem oldu.

2023 yılında Habertürk canlı yayınında köy enstitülerinin işlevini değerlendiren yazar Murat Bardakçı'nın sözleri, tekrar dolaşıma sokuldu.

"KÖYDE MANDOLİN ÇALMAKLA ÜLKE KALKINMAZ"

Murat Bardakçı, köy enstitüleri hakkında, "Köyde mandolin çalmakla ülke kalkındırılmaz." ifadelerini kullanmıştı.

"BAŞARILI OLMUŞ KİŞİLER AZDIR"

Bardakçı, "Ben köy enstitüsü hayranı değilim. Köyde mandolin çalmakla ülke kalkındırılmaz. Köyde mandolin çaldırdığınız çocuğa sineğin çiftleşmesinin şekliyle niye anlatıyorsunuz? Köy enstitüleri hakkında çok yoğun bir reklam kampanyası yapıldı. Başarılı olmuş kişiler azdır, geri kalanı militandır." demişti.

VATANDAŞLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir grup vatandaş, Bardakçı’ya tepki göstererek Hasan Ali Yücel tarafından kurulan Köy Enstitüleri’nin hem akademik eğitim müfredatına hem de pratik hayata yönelik dersler verdiğini savunurken bir grup ise Bardakçı'nın sözlerinin yerinde olduğunu savundu.