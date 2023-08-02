Murat Çetinmühürdar'dan Murat Yetkin'e gazetecilik dersi Cumhurbaşkanlığı Resmi Fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar, gazeteci Murat Yetkin'in İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un NATO Zirvesi'nde fotoğraf çektirme talimatı verdiği iddiasına ilişkin 'irrasyonel bir hikaye uydurmak' değerlendirmesinde bulundu.

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Gazeteci Murat Yetkin "Kim nereye bakıyor? Bir fotoğraftan Beştepe ile Beyaz Saray tahlili" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinde çekilen fotoğraf karesini akılalmaz bir şekilde yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı Fotofilm Şube Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Resmi Fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar, Murat Yetkin'in bu yazısına kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Herhangi bir yönlendirme olmamıştır"

Cumhurbaşkanlığı Resmi Fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar, açıklamasında yazıya değinerek "Haberde iddia edildiği üzere fotoğraf çekiminde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da Türkiye heyetinde yer alan bir başka kişinin herhangi bir yönlendirmesi olmamıştır. (Hiçbir zamanda olmamaktadır) " dedi.

“Hayal gücünün genişliğini ortaya koysa da gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır”

Fotoğrafın çekilmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçtiğini belirten Murat Çetinmühürdar, "Kişilerin nereye baktığını sözümona analiz ederek, irrasyonel bir hikaye uydurmak Murat Beyin hayal gücünün genişliğini ortaya koysa da gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Ben de bir gazeteciyim ve meslek hayatımızda 5N 1 K kuralını hep ilke edindim. Meslek büyüklerimizden bunu öğrendik. Biz işimizi emeğimizle, hakkımızla yapıyoruz. İnşallah siz de hakkıyla yaparsınız. Tabii maksadınız gazetecilik dışında başka bir şeyse ona bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.