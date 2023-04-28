Murat Karayılan: Türkiye'de özerklik kuracağız

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Türkiye seçime hazırlanırken muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve terör örgütünün dağ kadrosundan açıklamalar art arda geliyor.

Her demeçlerinde iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan terör elebaşlarından bu kez Murat Karayılan konuştu.

Türkiye'yi bölmek değil özerklik getirmek istediklerini söyleyen bebek katili Karayılan, yine iktidarı ve AK Parti'yi hedef aldı.

PKK terör örgütünden "hareket" olarak bahseden hain terörist, kendilerinin bölücü olmadığını aksine birleşmeden bütünleşmeden yana olduklarını söylerken şöyle konuştu:

"Biz Türkiye’yi bölmek değil, Türkiye’deki halkların gönüllü birliğini inşa etmek ve pekiştirmek istiyoruz. Şimdiki silahla, tankla, topla, uçakla sağlanmak istenen birliği biz gönüllü birliğe dönüştürmek istiyoruz. Bunun için adalet, hak, hukuk ve herkesin kendi özgünlükleriyle yaşama serbestisini savunuyoruz.



Aslında bizim demokratik özerklik dediğimiz şey budur; yani halkların eşit-özgür birliğidir. Bizim hedefimiz budur. Bu açıdan AKP’nin, MHP’nin, vb. kimi TC yetkililerinin hareketimize yakıştırdıkları bölücülük kavramı bir çarpıtmadır ve doğru değildir.



Gönüllü birliği aslında sağlamak isteyen bir ideolojik-siyasi çizgiden bahsediyoruz. Esas olarak Türkiye için bölücülük tehlikesi bizden değil, aşırı Türkçü, milliyetçilik adı altında ırkçılığı resmileştiren, dıştalayıcı, ötekileştiren zihniyetten gelmektedir. Esasen bu zihniyeti taşıyanlar bölücüdür. İşin gerçeği ve doğrusu böyledir."