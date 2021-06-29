Murat Kurum: 21 günde 8 bin 405 metreküp müsilaj toplandı

Denizdeki müsilaj seferberliğinin sürdüğünü söyleyen Bakan Murat Kurum, seferberliğin 21'inci gününde bertaraf edilen müsilaj miktarını 8 bin 405 olarak açıkladı.

Marmara Denizi'ni sararak büyük bir tehlike saçan deniz salyası olarak da bilinen müsilajla mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni saran ve illerin kıyılarına vuran müsilaja yönelik çalışmalara dair bilgi verdi.

"21 GÜNDE 8 BİN 405 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI"

Twitter hesabından müsilaj seferberliğinde 21'inci günün geride bırakıldığına dikkat çeken Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi yirmi birinci gününde de aralıksız sürdürdük. 28 Haziran günü topladığımız 473 metreküp müsilajla birlikte 8 bin 405 metreküp müsilajı temizleyerek bertaraf ettik." dedi.

İL İL TOPLANAN MÜSİLAJ MİKTARI

'Marmara Hepimizin' etiketiyle paylaşım yapan Bakan Kurum, 28 Haziran itibarıyla illerden toplanan ve 500 bölgedeki toplama tesislerine gönderilen müsilaj miktarını şu şekilde açıkladı:

- İstanbul 4 bin 172 m³

- Kocaeli 476 m³

- Bursa 165 m³

- Tekirdağ 154 m³

- Balıkesir 776 m³

- Çanakkale 822 m³

- Yalova 1.840 m³

MEVZUATA AYKIRI DAVRANAN İŞLETMELERE CEZA

Bakan Kurum, "7/24 sürdürdüğümüz çalışmalarımızda denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik. 7 bin 293 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelere 14 milyon 818 bin lira idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.