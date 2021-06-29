Euro
10.3912
0.2%
Dolar
8.715
0.37%
Altın
496.28
-0.12%
Borsa
1.357
-1.16%
Bitcoin
304.303
2.32%
EXEN Coin
31.00
1.63%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Murat Kurum: 21 günde 8 bin 405 metreküp müsilaj toplandı

    Denizdeki müsilaj seferberliğinin sürdüğünü söyleyen Bakan Murat Kurum, seferberliğin 21'inci gününde bertaraf edilen müsilaj miktarını 8 bin 405 olarak açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 12:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Kurum: 21 günde 8 bin 405 metreküp müsilaj toplandı

    Marmara Denizi'ni sararak büyük bir tehlike saçan deniz salyası olarak da bilinen müsilajla mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni saran ve illerin kıyılarına vuran müsilaja yönelik çalışmalara dair bilgi verdi.

    "21 GÜNDE 8 BİN 405 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI"

    Twitter hesabından müsilaj seferberliğinde 21'inci günün geride bırakıldığına dikkat çeken Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi yirmi birinci gününde de aralıksız sürdürdük. 28 Haziran günü topladığımız 473 metreküp müsilajla birlikte 8 bin 405 metreküp müsilajı temizleyerek bertaraf ettik." dedi.

    Murat Kurum: 21 günde 8 bin 405 metreküp müsilaj toplandı #1

    İL İL TOPLANAN MÜSİLAJ MİKTARI

    'Marmara Hepimizin' etiketiyle paylaşım yapan Bakan Kurum, 28 Haziran itibarıyla illerden toplanan ve 500 bölgedeki toplama tesislerine gönderilen müsilaj miktarını şu şekilde açıkladı:

    - İstanbul 4 bin 172 m³

    - Kocaeli 476 m³

    - Bursa 165 m³

    - Tekirdağ 154 m³

    - Balıkesir 776 m³

    - Çanakkale 822 m³

    - Yalova 1.840 m³

    Murat Kurum: 21 günde 8 bin 405 metreküp müsilaj toplandı #2

    MEVZUATA AYKIRI DAVRANAN İŞLETMELERE CEZA

    Bakan Kurum, "7/24 sürdürdüğümüz çalışmalarımızda denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik. 7 bin 293 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelere 14 milyon 818 bin lira idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum: 21 günde 8 bin 405 metreküp müsilaj toplandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir