Murat Kurum: 2 bin 684 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında toplam 2 bin 684 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Murat Kurum, müsilaj temizliği seferberliğini her gün artırarak devam ettiklerini belirtti.

"TOPLAM 2 BİN 684 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ"

Kurum, Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2 bin 684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.

"7 MİLYON 552 BİN TL CEZA UYGULANDI"

7 günün sonunda İstanbul'da 629,5, Kocaeli'de 155,5, Bursa'da 123,5, Tekirdağ'da 128, Balıkesir'de 333, Çanakkale'de 251, Yalova'da 1064 metreküp müsilajın temizlendiğini aktaran Kurum, "Marmara Denizi'mizi ve kıyılarımızı kurtarmak için denetimlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. 14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz." dedi.