Murat Kurum: 3 bin 288 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Murat Kurum, Marmara'daki müsilaj seferberliği çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan müsilaj temizleme çalışması ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Murat Kurum, seferberlik kapsamında 15 Haziran'da 613,7 metreküp müsilajın toplandığını belirtti.

8 GÜNLÜK RAPOR: 3 BİN 288 METREKÜP TEMİZLİK

Çalışmaların 8'nci günde 793 bölgede gerçekleştiğini bildiren Bakan Kurum, "Toplamda 3 bin 288,2 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık. Seferberliğimizin 8'inci günündeki temizleme çalışmalarımızı 193 bölgede sürdürdük." dedi.

10,5 MİLYON LİRALIK PARA CEZASI

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni tertemiz, masmavi hale getirmek için hep birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "İllerimizde 8 günün sonunda; İstanbul 850,2 metreküp, Kocaeli 174,5 metreküp, Bursa 131,5 metreküp, Tekirdağ 136 metreküp, Balıkesir 338 metreküp, Çanakkale 271 metreküp, Yalova 1387 metreküp müsilajı, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderdik. Marmara Denizi'mizde müsilaj temizleme çalışmalarımızla birlikte denetimlerimizi de yoğun olarak sürdürüyoruz. 15 Haziran itibarıyla toplam 3 bin 219 denetim gerçekleştirerek, yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uyguladık. Bakanlığımıza bağlı ekiplerimizin ve yetkilendirdiğimiz kurumlarımızın yaptığı denetimlerde alınan atık su numunelerini çevre laboratuvarlarımızda 7/24 inceliyoruz." ifadelerine yer verdi.