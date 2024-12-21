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Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler, kentsel dönüşüme tam bir ivme kazandırdı.

Özellikle İstanbullular, artık binalarının sağlam olmasını istiyor.

Bu konuda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum liderliğinde bakanlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KURUM MÜJDEYİ VERDİ

Murat Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada kira destek tutarlarına ilişkin müjdeyi verdi.

KİRA DESTEĞİ ARTIRILDI

Kurum, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerde kira desteğinin artırıldığını açıkladı.

İSTANBUL'DA 5 BİN 500 TL’DEN 8 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ

Murat Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER İLLERE DE DÜZENLEME

Kurum ayrıca, "Kira desteklerimizi Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kurum, alınan kararın İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.