Murat Kurum açıkladı! Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapım sürecini başlattık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, afetten etkilenen illerde yapılması planlanan 143 bin köy evinden 13 bin 400’ünün yapım sürecinin başlatıldığını duyurdu.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor.

Afetin yaralarını sarmak için harekete geçen devlet, öncelikle maddi yardımlarına başladı.

'Hane Başına Destek Ödemesi' kapsamında depremzedelerin hesaplarında 10 bin lira yatırılırken, yıkılan evler için de en az 1 yıl süre istendi.

Böylelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle kalıcı konutlar için süreç başlatıldı.

Ardından 11 ilde eş zamanlı olarak afet konutlarıyla birlikte köy evlerinin de ilk temelleri atıldı.

Köy evlerinin inşasıyla ilgili zemin etüt çalışmaları sonucunda uygun görülen alanlarda yapım faaliyetlerine geçildi.

Köy tipi afet evleri tamamlanıyor

Öyle ki Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen köy evleri tamamlanma aşamasına dahi geldi.

10 evin tamamen yıkıldığı, diğer evlerin bazılarında hasarın oluştuğu 35 haneli köydeki proje kapsamında 14 köy evi, cami, ahırlar, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleri ile planlanıyor.

"143 bin köy evinden 13 bin 400’ünün yapım sürecini başlattık"

Çalışmalara ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Yöresel mimariye uygun

Tek ya da iki katlı

Sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı!



Deprem bölgesine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400’ünün yapım sürecini başlattık.

5 farklı tip olarak tasarlandı

Köy evleri projeleri bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve hayat şartları göz önüne alınarak tasarlandı.

Bakanlık açıklamasında, konutların tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 oda sayısında daire planlaması yapıldığı belirtildi.

Ahırların yapımı sürüyor

Hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evlerinde çalışmalar yürüterek ahırlar yapılacağını ifade edildi. Ahır tipleri brüt 85 metrekare, net 78 metrekare olarak planlandı.

Bakanlık açıklamasında, köy evleri planlama sürecinin sosyal donatılarıyla birlikte yapıldığı belirtilirken tüm köylerde oyun grubu, 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cem evi planlaması yapılarak projeler hazırlandığını duyuruldu.