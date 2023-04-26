Murat Kurum açıkladı! ‘Yarısı Bizden kampanyamıza başvuru sayısı 10 bin 165 bina'

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Türkiye, doğal afetlere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Böylelikle, riskli binalar dönüşüme kazandırılarak güvenli hale getiriliyor.

Bu süreçte vatandaşlara nefes olacak adımlardan biri de 'Yarısı Bizden' kampanyası oldu.

Müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını açıkladı.

Kampanyaya ilişkin bilgilendirmeler ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı.

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği projeye başvurular bugün başladı.

Bakan Kurum, seçime yönelik yaptığı bugün gerçekleştirdiği Sancaktepe ziyaretinde konuya değindi.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Hem Anadolu Yakası'nda hem Avrupa Yakası'nda uydu kentlerimizi inşa edeceğiz. Kalan 500 bin konutumuzu da yerinde vatandaşlarımızın rızasıyla dönüştürüp İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamıza bugün başvurular başladı.



26 Nisan itibariyle az önce rakamları arkadaşlarımdan aldım. Bu saate kadar toplam yapılan başvuru sayısı 10 bin 165 bina. Bu yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm ediyor. Yani 200 bin kardeşimiz ilk saatler itibariyle bu projeye başvurmuş. Yarısı Bizden kampanyasıyla birlikte, "Devletim gelsin TOKİ ile benim inşaatımı yapsın, evimi dönüştürsün." diyor.



5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira taşınma yardımı vereceğiz. Aylık 5625 liradan başlayan taksitlerle vatandaşım evine kavuşacak. TOKİ eli ile yapacağız.