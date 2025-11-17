Murat Kurum, afet konutlarını paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devlet, deprem bölgesini ayağı kaldırmaya devam ediyor.

6 Şubat depremlerinden sonra bölgede çalışmalar hızla başladı ve güvenli konutlar yükseldi.

Hafta sonu da düzenlenen törenle 350 bininci konutun teslimi de yapıldı.

MURAT KURUM PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinden elini çekmiyor ve sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Kurum, hafta sonu teslimi yapılan 350 bininci konutun görüntülerini paylaştı.

"BEĞENDİNİZ Mİ" DİYE SORDU

Afet konutlarının içinden bir video paylaşan Murat Kurum, "350 bin yeni yuva… Afet konutlarımızı beğendiniz mi" notunu düştü.

Konutların oldukça büyük ve rahat bir görüntüsü olduğu görülürken, Kurum'un paylaştığı videoya da çok sayıda yorum geldi.