Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde, 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor.

200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için alın teri döküyor.

En sağlam zeminlerde, kentlerin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkan bir şehircilik stratejisiyle saatte 23, günde 550 konut inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeden ayrılmıyor ve çalışmaları da yakından takip ediyor.

Vatandaşları yalnız bırakmayan Bakan Kurum, X hesabından son yaptığı paylaşımda da asrın inşasında 300 bin yuvanın hazır olduğunu söyledi.

"300 BİN YUVA TAMAM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın inşasında 300 bin yuva tamam" derken, illerde tek tek teslim edilecek konutların sayısının da yer aldığı bir grafik paylaştı.

54 BİN KONUT DAHA TAMAMLANDI

7/24 vardiya ile devam inşa çalışmalarıyla, haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya’da bugün, “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.