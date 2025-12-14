Murat Kurum atık malzemeleri enstrümanlara çeviren müzik öğretmenini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesinde Türk Müziği teori ve uygulama öğretmeni olarak görev yapan Emrah Kaya, 18 yıldır atık malzemeleri müzik enstrümanına dönüştürerek hem unutulmuş çalgıları yaşatıyor hem de öğrencilerine sıfır atık konusunda örnek oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 yıldır öğretmenlik yapan Emrah Kaya'nın hikayesini NSosyal hesabından paylaştı.

"ATIK MALZEMELER ONUN ELLERİNDE MELODİYE DÖNÜŞÜYOR"

Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm bambaşka. Emrah Öğretmenimiz sıfır atık ile atığın sadece çöpten ibaret olmadığını geri dönüşümün en güzel örneklerinden biriyle bize gösterdi. Atık malzemeler onun ellerinde şimdi melodiye dönüşüyor."

"BAKANLIĞIN SIFIR ATIK UYGULAMASINI BEĞENİYORUM"

Görüntülerde yer alan öğretmen Kaya, hem unutulmuş çalgılar hem de geri dönüşüm çalgıları yaptığını belirtti.

Yaptığı enstrümanlarda geçmiş medeniyetlerin izleri olduğunu vurgulayan Kaya, atık tenekeyi dönüştürerek rebap çalgısını ürettiğini kaydetti.

Pipetleri değerlendirdiğini belirten Kaya, "Bir çakıyla beni doğaya bıraksanız aşağı yukarı 7-8 enstrüman çıkarabilirim. Bakanlığın sıfır atık uygulamasını beğeniyorum. Plastiğin, camın ayrıştırılması bizim de çok işimize yarıyor. Benim de sıfır atığa atılmış materyalleri tınıya dönüştürerek bir katkım olmuş oluyor." ifadelerini kullandı.