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    Murat Kurum: Bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını bildirdi.
    • AA
    • 22.06.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 11:51
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    Murat Kurum: Bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını bildirdi.

    Bakan Kurum, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi." dedi.

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