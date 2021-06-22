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- Murat Kurum: Bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı
Murat Kurum: Bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj toplandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını bildirdi.
- AA
- 22.06.2021 - 11:48
- Güncelleme : 22.06.2021 - 11:51
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını bildirdi.
Bakan Kurum, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi." dedi.
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