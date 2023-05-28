AA

60 milyondan fazla insan, bugün Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimde oyunu kullanmak isteyenler sabah saat 08.00'de sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemine devam edilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, TEB Ataşehir Ortaokulu'ndaydı.

Eşi ile birlikte oyunu kullanan Kurum, ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

Milyonlarca vatandaşımızla birlikte bir kez daha sandık başına gidiyoruz. Yine demokratik bir olgunlukta tüm vatandaşlarımızın katılım sağlayacağı 14 Mayıs’ta olduğu gibi bir seçimi yaşama arzusuyla biz de oyumuzu kullandık. Seçimimiz, ülkemize milletimize ve tüm dünyaya hayırlı olsun. Yine bayram havasında geçsin. Akşam da inşallah Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız.