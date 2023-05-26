Murat Kurum: Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım Cuma namazını Tuzla’daki İmam-Gazali Camii’nde kılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, esnafı ve seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Seçime 2 gün kaldığını hatırlatan Bakan Kurum, “Herkesi kucaklayalım, herkese ulaşalım. Cumhurbaşkanımıza inşallah hak ettiği desteği vererek bir kez daha sahip çıkalım” dedi.

İHA

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Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği seçime sadece 2 gün kaldı…

Namazını kıldı, esnaf ziyaretine gtiti

Seçmenle buluşmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cuma namazını Tuzla’daki İmam-Gazali Camii’nde kıldı.

Namazdan sonra esnaf ziyareti yapan Bakan Kurum, bir dondurmacıya girerek çocuklara dondurma ikram etti.

Her gördüğü vatandaşla sohbet etti

Ardından Tuzla Şifa Mahallesi seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Kurum’a gezisinde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti.

Seçim irtibat bürosunda konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Mazlumların umudunu destekleyeceğiz"

14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gittik ve 15 seçimdir olduğu gibi aziz milletimiz yine Cumhurbaşkanımızdan, Cumhur İttifakı'mızdan yana tavrını sergiledi. 14 Mayıs'ta yine 'eser' dedi, 'hizmet' dedi. Algılara, yalanlara sandıkta en güzel cevabı verdi ve az bir oy farkıyla aziz milletimiz ikinci turu işaret etti. Milletimizin takdiri, teveccühü bizim başımızın üstünde. Şimdi inşallah 28 Mayıs'a daha güçlü hazırlanıyoruz ve iki gün sonra yeniden sandığa gideceğiz. Çok daha güçlü bir şekilde liderimizi, Cumhurbaşkanımızı, mazlumların umudunu destekleyeceğiz. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız.

"Biz, yardıma ihtiyacı olana koşarız"

CHP'lilerin depremzedelere yönelik seçim sonrası tavırlarından da bahseden Kurum, şöyle konuştu:

Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi, siyasi tercihlerinden dolayı afetzede kardeşlerimizi kapı dışarı bırakmak istediler. Bugün hutbede hocamız da söylüyor; 'Bizim ecdadımız, inancımız mazlumun ihtiyacını sormaz, mazlumun kimliğini sormaz'. Nerede bir mazlum varsa, nerede ihtiyaç sahibi varsa biz oraya koşarız. Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun biz mazluma, yardıma ihtiyacı olana koşarız. 21 yıldır bu anlayışla çalıştık. 21 yıldır hamdolsun hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, ötekileştirmeden hizmetlerimizi yapmaya gayret gösterdik. Aynı anlayışla çalışacağız. İşte Defne Hastanesi, yine sosyal medyada her türlü iftirayı attılar. Ama ne oldu? Söz verdik, sözümüzü tuttuk hamdolsun. Depremden sonra 15’inci günde sözleşmelerimizi yaptık. 46’ncı günde temellerimizi attık.

"11 ilimizi Anadolu'muzu yeniden ayağa kaldıracağız"

11 ilde 185 bin konutun inşasının gece gündüz devam ettiğini aktaran Bakan Kurum, şöyle devam etti:

Nasıl Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de yaptıysak aynı anlayışla depremzede kardeşlerimizi bu ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına terk etmeyeceğiz. El ele vereceğiz. 85 milyon kardeşimizle birlikte 11 ilimizi Anadolu'muzu yeniden ayağa kaldıracağız. Bu söz liderimizin sözüdür. Bu söz bu ülkede, 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yapan AK Partimizin, Cumhur İttifakımızın sözüdür. Bu anlayışla İnşallah hizmetlerimizi yapacağız. İnşallah 28 Mayıs'ta Türkiye, aziz milletimiz bir kez daha ‘ülkemiz sana emanet’ diyecek.

"Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım diyorum"