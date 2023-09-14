Murat Kurum, Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'nı ağırladı İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda galibiyet elde eden Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı Murat Kurum'u ziyaret etti. Murat Kurum ve milliler şampiyonluğu pasta keserek kutladı.

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, sosyal medya hesabından yürek ısıtan anlar paylaştı.

Murat Kurum, Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'nı ağırladı.

İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan milli sporcular, Murat Kurum'u İstanbul'da ziyaret etti.

Samimi anlar yaşandı

Milli sporcuların karşılandığı anlarda bir sporcunun Murat Kurum'u sarılıp öptüğü anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bir diğer yandan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın bakanlığı döneminde kendilerine verdiği desteklerden dolayı Kurum’a teşekkür etti.

Şampiyonluğu pasta kesip kutladılar

Murat Kurum da “Sizleri çok seviyoruz, inşallah daha nice başarılara imza atacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Kurum ve şampiyonlar daha sonra birlikte pasta kesip şampiyonluğu kutladılar.