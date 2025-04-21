Haber Merkezi

Türkiye, çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanında attığı kararlı adımlarla dünyada örnek teşkil etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, yıllardır biriken dip çamuru ve müsilaj sorunuyla mücadele eden Kocaeli'de bulunan İzmit Körfezi için, 2 Mayıs 2023'te "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde başlatılan bu projenin ilk etabı, başarıyla tamamlandı.

MURAT KURUM ÇALIŞMALARI YERİNCE İNCELEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte devam eden ikinci etap çalışmalarını inceledi.

“TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR PROJEYİ BURADA YÜRÜTÜYORUZ”

Şantiye alanında proje yetkililerinden bilgi alan Bakan Kurum, projede yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunu burada gördüğümüz gibi, solüsyonlarla çamurla deniz suyunu ayrıştırmak suretiyle bertaraf ettik.

Gerçekten içler acısı bir halden, nereye getiriyoruz. Bu (sonuç) çok kıymetli. İnşallah 2’nci ve 3’üncü etabın da tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi’nde dünyaya örnek bu projeyi tamamlamış ve İzmitli kardeşlerimize hediye etmiş olacağız. Bittiğinde orada gençlerimiz, çocuklarımız, vatandaşlarımız İzmit Körfezi'nin o masmavi güzelliğini her anıyla hissedebilecekler. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi burada yürütüyoruz. Haliç de işte bu haldeydi. Böyle bir çalışma çerçevesinde inşallah Haliç'ten daha temiz olacak."

Bakan Kurum, çalışmaların etkisiyle şimdiden denizde ekosistemin canlandığına dikkat çekerek “Artık daha önce görmediğimiz canlıların yeniden Körfez’e geldiğini gördük. Balıklar, yunuslar yeniden Körfez'de yaşamaya başladı.” dedi.

KOCAELİ’YE MÜSİLAJLA MÜCADELE İÇİN TEŞEKKÜR

Dip çamuru temizliğinin müsilajla mücadele çalışmaları sırasında hayata geçirildiğinin altını çizen Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’ ile ilgili ödevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Bakan Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Müsilajla mücadele kapsamında Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizle birlikte bir protokol yapmış ve bu protokol çerçevesinde de belediyelerimize, bakanlıklarımıza belli sorumluluklar ve yükümlülükler vermiştik. Ben burada Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. O gün verdiğimiz tüm ödevleri harfiyen yerine getirdiler. Dip çamuru temizliği noktasında bizle uyum içerisinde çalıştılar. Diğer taraftan arıtma tesislerinin sayısını da 23’e çıkardılar. Biyolojik arıtma tesislerinde atık suların yüzde 72’si arıtılıyor. İnşallah İller Bankası ile yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde yüzde 100’ü yani Kocaeli’mizin atık sularının tamamı artık ileri biyolojik arıtma olacak ve gelecek nesillerimize çok daha temiz bir Körfez’i bırakmış olacağız."

“HİÇBİR ŞERH DÜŞMEDEN İMZALADIKLARI SORUMLULUKLARINI HATIRLIYORUZ”

Aynı sorumluluğu Marmara’ya komşu diğer illerin belediyelerinin de yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Kurum, “Bu mücadele hepimizin mücadelesi, geleceğimizin mücadelesi. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakma mücadelesi. Dolayısıyla burada hiçbir şerh düşmeden imzalamış oldukları sorumluluklarını tüm Marmara’ya kıyısı olan bölgelerimize hatırlatıyoruz. Bir an evvel ‘ama, fakat’ demeden yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunun takibini Bakanlığımız başından itibaren yapmaktadır. Sonuna kadar da takipçisi olacağız.” diye konuştu.

3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamurun bertaraf edilmesi planlanıyor.