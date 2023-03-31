Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar alan kentlerin yeniden inşası devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yoğun bir çalışma yürütüyor.
Afet konutlarının temeli atıldı
Bakan Murat Kurum, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Kurum, "Gaziantep ve Kilis'i ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte var güzümüzle çalışacağız." dedi. Konuşmasında devamında şunları söyledi:
Aklımızda hep aziz milletimizin huzuru var. Bu milletin güzel yarınları var. Kalbimizde tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, ekonomisiyle, yiğit insanlarıyla Gaziantep var, Nurdağı var, Islahiye var.
Gönlümüzde Anadolu'nun gözde şehri, mert insanlarımızın şehri Kilis'imiz var. Yaşadığımız o acı günlerde bile şunu duyduk: 'Allah, devletimize zeval vermesin. Allah, cumhurbaşkanımızdan razı olsun.'
Sizler için, yavrularımızın geleceği için ne kadar çaba göstersek emin olun sizin haklarınızı ödeyemeyiz. Sizlere söz veriyoruz. Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla, yeni yaşam alanlarıyla, tüm yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte gece demeden gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız.
İnşallah güzel yuvalarımızı sizlere bir an önce teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, tüm deprem bölgesinde yeni yuvalarımız için 15'inci günde ilk sözleşmelerimizi imzaladık. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da temellerimizi attık. İşte bugün de sayısı 62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını Gaziantep'te, Kilis'te aynı anda karıyoruz.