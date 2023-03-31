Murat Kurum: Gaziantep'i ve Kilis'i ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini dile getirdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar alan kentlerin yeniden inşası devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yoğun bir çalışma yürütüyor.

Afet konutlarının temeli atıldı

Bakan Murat Kurum, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Kurum, "Gaziantep ve Kilis'i ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte var güzümüzle çalışacağız." dedi. Konuşmasında devamında şunları söyledi:

Aklımızda hep aziz milletimizin huzuru var. Bu milletin güzel yarınları var. Kalbimizde tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, ekonomisiyle, yiğit insanlarıyla Gaziantep var, Nurdağı var, Islahiye var.



Gönlümüzde Anadolu'nun gözde şehri, mert insanlarımızın şehri Kilis'imiz var. Yaşadığımız o acı günlerde bile şunu duyduk: 'Allah, devletimize zeval vermesin. Allah, cumhurbaşkanımızdan razı olsun.'