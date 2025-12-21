Murat Kurum, Hatay'daki son hazırlıkları inceledi: Şantiye şefi teşekkür etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile devam eden asrın inşa seferberliği yıl sonunda tamamlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremleri ardından 18 ilde yürütülen ve 30 Haziran'da başvuru süreci tamamlanan Yerinde Dönüşüm Projesi'nden bugüne kadar 121 bin bağımsız bölüm faydalandı.

Hatay'da 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende teslim edilen konut sayısı 455 bine ulaşacak.

455 BİNİNCİ KONUTUN TESLİMİ ÖNCESİNDE SON HAZIRLIKLARI DENETLEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay'da son hazırlıkları yerinde inceledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada basın açıklaması yaptıktan sonra kentte son aşamaya gelen inşa çalışmalarını incelemek için şantiyeleri dolaştı.

"BİNALARIMIZ BİTTİ, SİZİ ÇAYA BEKLİYORUZ"

Bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, "Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz" dedi.

Geçen hafta TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kurum'u eleştiren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in "Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi" sözlerine atıfta bulunan şantiye şeflerinden biri de Bakan Kurum’un yanına gelerek, "Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNİN FİNAL TÖRENİ HATAY'DA

Bakan Kurum, Atatürk Caddesi, Uzun Çarşı, Kemalpaşa Caddesi, Kurtuluş Caddesi'ni tek tek dolaştı.

Deprem bölgesindeki son teslim töreni 27 Aralık Cumartesi günü asrın inşa seferberliğinin sembol kenti olan Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve depremzede vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek.