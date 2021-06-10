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- Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık
Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık
- AA & Ensonhaber
- 10.06.2021 - 15:51
- Güncelleme : 10.06.2021 - 16:40
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin büyük bir kısmını saran deniz salyası olarak da bilenen müsilaj için eylem planını açıklamıştı.
Eylem kapsamında Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde, 'Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği' ilan edildi.
8 Haziran itibarıyla da müsilaj sorunu için ilk adım atıldı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'da temizleme işlemleri başladı.
Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Murat Kurum, bugün ise 2 günlük raporu açıkladı.
392 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
Eylem planının kararlılıkla süreceğini söyleyen Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.