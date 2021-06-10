Euro
10.3335
-1.28%
Dolar
8.4681
-1.42%
Altın
514.71
-1.33%
Borsa
1.459
0.69%
Bitcoin
318.774
5.39%
EXEN Coin
35.70
0.14%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık

    Bakan Murat Kurum, 8 ve 9 Haziran'da gerçekleşen müsilaj temizleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.06.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin büyük bir kısmını saran deniz salyası olarak da bilenen müsilaj için eylem planını açıklamıştı.

    Eylem kapsamında Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde, 'Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği' ilan edildi.

    8 Haziran itibarıyla da müsilaj sorunu için ilk adım atıldı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'da temizleme işlemleri başladı.

    Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Murat Kurum, bugün ise 2 günlük raporu açıkladı.

    392 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ

    Eylem planının kararlılıkla süreceğini söyleyen Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık #1

    Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık #2

    Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık #3

    Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık #4

    Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık #5

    Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir