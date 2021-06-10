Murat Kurum: İki günde 392 metreküp müsilaj topladık

Bakan Murat Kurum, 8 ve 9 Haziran'da gerçekleşen müsilaj temizleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin büyük bir kısmını saran deniz salyası olarak da bilenen müsilaj için eylem planını açıklamıştı.

Eylem kapsamında Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde, 'Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği' ilan edildi.

8 Haziran itibarıyla da müsilaj sorunu için ilk adım atıldı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'da temizleme işlemleri başladı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Murat Kurum, bugün ise 2 günlük raporu açıkladı.

392 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ

Eylem planının kararlılıkla süreceğini söyleyen Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizi kaplayan müsilajla mücadelemizde, 8 ve 9 Haziran günlerinde toplamda 392 metreküp müsilajı denizimizden toplayarak bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.