Murat Kurum ile görüşen vatandaş, Kartal'da kentsel dönüşüme nasıl karşı çıkıldığını anlattı CHP'li Kartal Belediyesi'nin kentsel dönüşüme karşı çıkmak için otobüs kaldırdığını belirten vatandaş, "Bizim evlerimiz dökülüyor, biz karşı değiliz. Bu zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a" diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yardım istedi.

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14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken, çalışmalar bir kez daha hızlandırıldı.

Bu süreçte büyük bir mücadele vererek çalışmalarını sürdüren isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Bakan Kurum, İstanbul'un ilçeleri karış karış gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bugün de Kartal'da idi.

CHP'nin kalesi olarak bilinen Kartal ilçesinde vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, ilçede yaşanılan sorunları dinledi.

Bakan Kurum'un yanına gelen bir kadının 'kentsel dönüşüm' isyanı ise kameralara yansıdı.

Evinin çok eski olduğunu belirten kadın, kentsel dönüşüm isteğini iletti. Bakan Kurum, bunun üzerine "Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurdunuz mu?" diye sordu.

Başvuruda bulunduğunu ancak belediyenin engel olmaya çalıştığını vurgulayan kadın, şu ifadeleri kullandı;

"Belediye buradan otobüs kaldırdı, kentsel dönüşüme itiraz edilmesi için"

Başvurduk ama şöyle. Belediye buradan otobüs kaldırdı itiraz edilmesi için. Gittiğimiz zaman da yardımcı olun, itiraz edin dediler. Biz itiraz etmiyoruz kentsel dönüşüme. Bizim evlerimiz dökülüyor.

"Bu zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a"

15 yıldır bizi seçim üstü oyalıyorlar. Bu zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a.

Bunun üzerine Bakan Kurum, yardımcılarına "Buraya bakalım, inceleyelim" dedi.

"Buradan otobüslere toplanıp, Çevre Bakanlığı'na insanlar götürüldü itiraz edin dendi"

Kameralara açıklamalarda bulunan kadın, şu ifadeleri kullandı: