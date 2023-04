Murat Kurum, tarihin en büyük kentsel dönüşüm projesi 'Yarısı Bizden Kampanyası'nın detaylarını anlattı

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli deprem 6 Şubat'ta yaşandı ve çevresindeki 11 ilde yıkıcı sonuçlara neden oldu. Depremde 14 milyon vatandaş etkilendi ve 50 bin 399 kişi hayatını kaybetti.

Bu depremin ardından gözler İstanbul'da yaşanması ihtimali olan depreme çevrildi.

Türkiye genelinde ve İstanbul'da yaşlı ve depreme dayanıksız olan bina sayısı düşünüldüğünde yaşanabilecek yıkımın boyutlarından kaçınmak için hızlı bir kentsel dönüşüm projesi devreye sokuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle İstanbul'da yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları baz alınarak planlanan "Yarısı Bizden Kampanyası" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı'nın ilk gününde duyuruldu.

Kampanya Türkiye genelinde uygulanacak ancak öncelik yaklaşan tehlike düşünülerek İstanbul'a verilecekti. Bu kampanya ile İstanbulluların konutları yerinde ya da rezerv alanlarda yenilenecek, taşınma yardımı yapılacak, verilen kira yardımı artırılacak ve ortaya çıkacak maliyetin yarısı devletçe karşılanacaktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin tanıtımı aşamasında katıldığı her platforma gündemi değerlendirdi, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını anlattı.

Kurum, özellikle başvuruların 200 binin üzerinde olacağını düşündüklerini ve başvuru sayısı bu rakamı geçerse kura çekileceğini de yineledi.

Bakan Kurum Kentsel Dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında yapılacak konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini, hak sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacağını söyledi.

Projeyi "100 yılın dönüşümü" olarak tanımlayan Bakan Kurum, "Bölgenin imar koşullarına göre hareket edilecek. İnsanlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçlar giderilecek, çocuklarımıza yeni yeşil alanlar kazandırılacak." şeklinde konuştu.

Kampanyaya 26 Nisan’dan itibaren e-Devlet'ten başvurulabilecek.

Bakan Murat Kurum'un kampanyaya dair bilgelendirmeleri şöyle:

Biz bu acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz. O yüzden İstanbul'umuz da bu manada bizim için çok ok kıymetli. Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesi. İnşallah mayıs ayı sonuna kadar 319 bin konutumuzu başlatacağız. Ardından 650 bin konutumuzun inşasını hem yerinde hem rezerv alanlarda başlatacağız. Şu an hasar tespitleri çerçevesinde, tabii hak sahipliği süreçleri de yürütülüyor, 750-800 bin bir ihtiyaç olacak gibi gözüküyor. Biz netleşmiş gibi 650 bin konut ihtiyacı varmış gibi hareket ediyoruz.

Bakan kurum, dün Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde teslimi yapılan köy konutları ile de bilgi vererek, "Deprem 6 Şubat'ta oldu, 15 gün sonra sözleşmelerini yaptık. 2 ayda tamamladık. Burada 145 bin tane köy evi yapılacak." dedi.

Siz dertli olursanız he sorun çözülüyor. Yeter ki dertlenin, onu çözmek için de bir uğraş sarf edin. Devletimiz güçlü. Yatırımcı güven ister. Bir fabrika açacaksa eğer ülkede istikrar ister. İstikrarı da 21 yıldır sayın Cumhurbaşkanımız hemen her alanda devrim niteliğindeki projelerle gösterdi. Dolayısıyla eğer o istikrar olursa sizin malınız da para ediyor. Biz güçlü bir devletiz. Biz şu an 106 bin konutun şantiyesini 2 buçuk ayda başlattık. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de depremler oldu. Salgın süreciydi, tüm dünya enflasyon sorunuyla uğraşıyordu. Biz konutlarımız bitirip teslim ettik. Dolayısıyla bu anlayışla siz motive olursanız, işinize odaklanırsanız her sorunu çözersiniz.