Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere Düzce’ye gidiyor

Düzce'ye gidecek olan Murat Kurum, "Çevre illerden tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik, 37 hasar tespit ekibimiz, koordinasyon ve izleme araçlarımız ile Düzce’de sahadayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün sabaha karşı 04.08’de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından ivedilikle bölgeye uzman ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çevre illerden tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. 37 hasar tespit ekibimiz, mobil laboratuvar aracımız, koordinasyon ve izleme araçlarımız ile Düzce’de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız.” ifadelerini kullandı.

Bu arada Bakanlık, Yapı işleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı içerisinde mühendis ve uzmanların bulunduğu 74 kişiden oluşan 37 ekip, hasar tespiti ve çalışmalara destek olmak üzere Düzce’de çalışmalara başladı.

Bakan Kurum, Düzce'ye gidiyor

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgedeki çalışmalarına ivedilikle başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün öğle saatlerinde incelemelerde bulunmak üzere Düzce ve Gölkaya ilçesine gidecek.

"Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı"

Bakan Murat Kurum, depremin hemen ardından resmî sosyal medya hesabından yayınladığı geçmiş olsun mesajında, “Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, daha sonra yayınladığı mesajında da, “Çevre illerden tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. 37 hasar tespit ekibimiz, mobil laboratuvar aracımız, koordinasyon ve izleme araçlarımız ile Düzce’de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız.” şeklinde açıklamada bulundu.

37 ekip sahada

Bakanlık’tan yapılan açıklamada ise Yapı işleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir, Konya, Kayseri, Denizli ve Ankara’dan 37 ekibin Düzce’ye ulaştığı bildirildi. İlk etapta aralarında mühendis ve uzman 74 kişiden oluşan 37 ekibin sahada çalışmalarına başladığı bilgisi verildi.

Ayrıca Düzce’de yaşanan depremin Bolu, Zonguldak ve Sakarya illerinde de hissedildiği ve bu bölgelere de ekiplerin gönderildiği ifade edildi. Açıklamada mobil laboratuvar, koordinasyon ve izleme araçlarından oluşan toplam 6 araç ile sahada faaliyetlerin yürütüldüğü aktarıldı.