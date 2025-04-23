Murat Kurum: İncelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktık

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İstanbul, depremle sarsıldı.

İstanbul'da deprem gerçeği bir kez daha kendisini hatırlattı...

Sabah saatlerinde Silivri açıklarında, 3,9'luk bir deprem meydana geldi.

Ancak hemen akabinde, İstanbul'da büyük panik yaratan 6,2'lik deprem yaşandı.

6.2'LİK SARSINTININ ARTÇILARI DA KORKUTTU

Bu büyük depremle birlikte artçı sarsıntılar da art arda geldi.

AFAD verilerine göre 6,2'lik büyük depremden önce 3.9 olmak üzere, sonrasında da 4,9 ve 4.4'lük artçılar hissedildi.

Diğer yandan depremin merkez üssü Silivri açıkları olduğu, yerin 6,92 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Şiddetli deprem Bursa, Yalova, Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

MURAT KURUM, İSTANBUL'A GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası X hesabından bir paylaşım yaptı.

İnceleme yapmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktığını söyleyen Bakan Kurum, "İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"SAHA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.