Murat Kurum İstanbul depremi sonrası hasar tespit çalışmalarındaki son durumu açıkladı

İHA

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde İstanbullular büyük panik yaşadı.

Artçı sarsıntılar ve 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yetkililerden yapılan açıklamalarda can kaybının olmadığı belirtilirken hasar tespit çalışmalarına ise hızla başlandığı bildirilmişti.

Hasar tespit çalışmaları sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.

EN ÇOK İHBAR GELEN İLÇELERİ SIRALADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından 8 bin 367 binanın incelendiğini, 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı.

En çok ihbar gelen ilk 5 ilçe Bahçelievler (1171), Esenler (995), Küçükçekmece (937), Bağcılar (581) ve Avcılar (495) oldu.

"TESPİTİN ARDINDAN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Bakan Kurum sosyal medya hesabından hasar tespit çalışmalarındaki son durumu “İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız” mesajıyla paylaştı.