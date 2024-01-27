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Murat Kurum: İstanbulluların hayalinde ne varsa onu hayalimiz yapacağız

Murat Kurum: İstanbulluların hayalinde ne varsa onu hayalimiz yapacağız Çözüm odaklı bir profile sahip olan ve güçlü projelerle çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbulluların gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak" dedi.