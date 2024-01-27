Türkiye yerel seçim havasına girdi...
31 Mart için hazırlanan vatandaşlar, sandık başına giderek iradesini ortaya koyacak.
Bu kapsamda da siyasi partiler adaylarını netleştirmeye ve duyurmaya başladı.
İstanbul'un büyükşehir belediye başkan adayını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olan Murat Kurum, adının açıklandığı günden itibaren büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
Hemen her gün sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, halkın taleplerine kulak veriyor.
Murat Kurum, bu defa Kağıthane'de Kahvaltı Programı'nda halkla buluştu.
"Sandıkta gereken cevap verilecek"
Murat Kurum, "31 Mart'ta İstanbullular gereken cevabı sandıkta verecek" dedi.
Kurum devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"İstanbulluların gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmayacak"
Biz hep sahada ne demiştik; İstanbulluların gündeminde olmayan bir şey asla ve asla bizim gündemimizde olmayacak demiştik.
Bu iddia aynı zamanda kıymetli kardeşlerim; İstanbulluların hayallerinde ne varsa onu hayalimiz yapacağız ve İstanbullu kardeşlerimizle birlikte sözümüze sadık kalacağız.
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