Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile bir araya geldi.

Haber Merkezi

İzmir Körfezi'nde ölü balıkların kıyıya vurması ve çevrede yoğun bir kötü koku yayılmasının ardından, kirliliğin kaynağının tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor...

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı kabul etti.

Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay ve Saygılı'yı bakanlıkta kabul ettiğini belirtti.

"BAKANLIK OLARAK YEREL YÖNETİMLERLE İSTİŞARE EDERKEN ATILMASI GEREKN ADIMLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Görüşmede, can çekişen İzmir Körfezi için geçen hafta İzmir'de bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptıkları önemli toplantının sonuçlarını ele aldıklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık. Bilim insanlarımız İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı yol haritasını çıkarıyor. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle istişare ederken atılması gereken adımların da takipçisi olacağız.

TUGAY: İZMİR KÖRFEZİ'NDEKİ ÇEVRE SORUNLARINI GÖRÜŞTÜK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir Körfezi’nde son haftalarda yaşanan çevre sorunları ile ilgili Ankara'da temasta bulunduklarını belirtti.

Tugay, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’la görüştük. Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı, Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sayın Fatih Turan da eşlik etti. Görüşmemizin ağırlıklı konu başlığı İzmir Körfezi’nde son haftalarda yaşadığımız çevre sorunları oldu.



Büyükşehir Belediyemizin ve bakanlığımızın yapması gerekenleri masaya yatırdık. Belediye olarak bakanlığımızdan beklentilerimizi dile getirdik. Yaşanan durumla ilgili olarak yaptığımız karşılıklı durum değerlendirmesinde bakanlık yetkilileri, bilim insanlarımız ve belediyemizin ortak yürüteceği bir süreçte kurumlar arası işbirliği ile çizilecek yol haritasını özenle takip etme konusunda bir fikir birliği ortaya çıktı.

"İZMİR'İN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN TÜM KURUMLARIMIZLA ORTAK ÇÖZÜM ARAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK"

Sayın bakanımızın konuya güven verici bir duyarlıkla yaklaştığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Ayrıca AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı'ya bu süreçte ortaya koyduğu sağduyu ve katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.



İzmir’in sorunlarını çözmek için ilgili tüm kurumlarımızla işbirliği ve ortak çözüm arayışımız devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sorunların çözümü için her zaman üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.