Murat Kurum, İzmir Ödemiş'te evlerini kaybeden vatandaşları ziyaret etti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 29 Haziran tarihinde başlayan orman yangını, Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı köylerini adeta alev topuna çevirdi.

Yaklaşık bir hafta boyunca İzmir'i etkisi altına alan ve yerleşim yerlerine kadar sıçrayan yangınlar, ilçede büyük hasara yol açtı.

YANGININ İLK ANINDAN İTİBAREN DEVLET ELİ SAHADAYDI

3 Temmuz günü yüzlerce kişilik ekibin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınan yangında, onlarca vatandaşımız evlerini kaybederken, biri sivil olmak üzere 3 kişi de hayatını kaybetti.

Yangının ilk anlarından itibaren bölgeyi takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tekrar İzmir’in Ödemiş ilçesine gitti.

HALKIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Bakan Kurum, yangının ardından bölgede hasar gören köyleri ve zarara uğrayan vatandaşları ziyaret etti.

Evleri yanan vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, tüm talepleri tek tek dinledi.

"YENİ EVLERİNİZ EN GEÇ 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK"

Bakan Kurum, evleri yanan vatandaşların yeni evlerinin 1 yıl geçmeden TOKİ tarafından yapılıp teslim edileceğini söyledi.

Bakan Kurum, “Bu devlet güçlüdür, bugüne kadar ne gerekiyorsa yapmıştır bundan sonra da yapar. Hep birlikte birbirimize sarılacağız. Yeni köyümüzü birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.