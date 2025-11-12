- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kargo uçağı kazasında şehit olan 20 asker için taziye mesajı yayımladı.
- Uçak, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan sınırında kaza yaptı ve 20 asker şehit oldu.
- Bakan Kurum, sosyal medya hesabından duyduğu üzüntüyü belirten bir mesaj paylaştı.
Türkiye, şehit haberiyle yasa boğuldu...
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan askeri kargo uçağında 20 personel bulunuyordu.
20 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ
Gürcistan sınırında kaza yapan uçaktaki 20 asker, şehit düştü...
Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan askerlerin isimlerini paylaştı.
TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
Şehit haberi yürekleri yakarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kurum, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu sözleri kullandı:
"Bu vatanın yiğitleri, kahraman evlatları. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde şehadete yürüyen şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun."