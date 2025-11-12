MSB şehit olan 20 askerin isimlerini açıkladı

- Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.
- Bakan Yaşar Güler, taziye mesajında kahraman askerler için rahmet ve ailelerine sabır diledi.
- Şehit askerlerin isimleri bakanlık tarafından paylaşıldı.
Türkiye güne şehit haberiyle uyandı...
Azerbaycan'dan havalanan askeri kargo uçağı, dün Gürcistan sınırına düştü.
Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının içinde bulunan 20 personel, şehit oldu.
"KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞLARIMIZ, ŞEHİT OLMUŞLARDIR"
Haber yurdu yasa boğarken haberi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) paylaştı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uçak kazası ve şehitler için taziye mesajı yayımladı.
Güler, taziye mesajında şunları söyledi:
"Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır.
Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
KAZADA ŞEHİT DÜŞEN ASKERLERİN İSİMLERİ PAYLAŞILDI
MSB, açıklamasında şehit olan askerlerin isimlerini paylaştı.
Şehadete eren askerlerin isimleri ise şu şekilde:
"Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca,
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut,
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan,