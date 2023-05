Murat Kurum: Kartal’da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız

ensonhaber.com

Türkiye, seçim ayına girdi.

14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken, çalışmalar bir kez daha hızlandırıldı.

Bu süreçte büyük bir mücadele vererek çalışmalarını sürdüren isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Bakan Kurum, ilçeleri karış karış gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bugün ise durağı Kartal oldu.

Burada ‘Doğulu ve Güneydoğulu Vatandaşlar ile Kahvaltı Programı’na katılan Bakan Kurum, Kartallı vatandaşlara müjdelerini verdi.

Konuşmasına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başlayan Murat Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da hayata geçirecekleri büyük kentsel dönüşüm projesine değinen Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır'ımızda Sur başta olmak üzere her bir karışı yeniledik. Sosyal konuttan altyapıya, parklarından kamu binalarına kadar yüzlerce yeni eser inşa ettik. Siirt'e binlerce yeni eser kazandırıp bu güzel şehrimizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Medeniyetlerin beşiği Mardin'imizin kentsel dönüşümle tarihi dokusunu, kültürel mimarisini koruduk, korumaya devam ediyoruz. Kars ve Ağrı'da millet bahçesinden kentsel dönüşüme ve büyük hayvancılık tesislerine kadar ciddi yatırımlar yapıldı. Bitlis'te hanlar, hamamlar ve köprü restorasyonlarıyla Selçuklu mimarisi yeniden ihya edildi. Doğu ve Güneydoğu illerindeki yatırımlar bölgeyi geleceğe taşıyacak. Bu saydığım şehirlerde son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 200 milyar liralık toplam yatırım yaptık. Oradaki her vatandaşımız için. Çünkü Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Kars, Ağrı, Muş, Siirt her zaman AK davamızın, Cumhur İttifakı'mızın, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında olmuştur. Biz de onların yanında olmaya, onlara hizmet götürmeye devam edeceğiz.