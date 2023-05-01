Murat Kurum: Kartal’da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız Seçim çalışmaları kapsamında bugün Kartal ilçesini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, burada yaptığı açıklamalarda, "Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 73 bine ulaştı." dedi.

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Türkiye, seçim ayına girdi.

14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken, çalışmalar bir kez daha hızlandırıldı.

Bu süreçte büyük bir mücadele vererek çalışmalarını sürdüren isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Bakan Kurum, ilçeleri karış karış gezerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor.

Kartallılarla buluştu

Bugün ise durağı Kartal oldu.

Burada ‘Doğulu ve Güneydoğulu Vatandaşlar ile Kahvaltı Programı’na katılan Bakan Kurum, Kartallı vatandaşlara müjdelerini verdi.

Konuşmasına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başlayan Murat Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 73 bine ulaştı"

İstanbul'da hayata geçirecekleri büyük kentsel dönüşüm projesine değinen Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Hedef belli, yol önümüzde. 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olan iki rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da, riskli 1,5 milyon yapıyı, yavrularımızın istikbali için yenileyeceğiz. Tabi bu projemizin selameti için, Cumhurbaşkanımız bir de müjde vererek, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden.' dedi. Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 410 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 73 bine ulaştı.

"Kartal’da hiç kimse riskli evlerde yaşamayacak"

Kartallılara da söz veren Kurum, şöyle konuştu:

Kartal'ımızda başvuru sayımız da şimdiden 4 bine yükselmiş durumda. Sözümüz söz, Kartal’da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız. Tapusuna kavuşmayan tek bir Kartal’lı kalmayacak. Kartal’da hiç kimse riskli evlerde yaşamayacak, hepimiz yeni yuvalarımıza kavuşacağız. Biz AK Parti’yiz. Biz sevdalısı olduğumuz bu millete borcumuzu ödemek için 81 ilimizde çalışıyoruz. Bizi arayanlar, çöken Yeşilyurt apartmanının enkaz alanında bulur. Bizi arayan Adıyaman’ın yollarında, Gaziantep’in yollarında bulur. Bizi arayan Maraş’ın, Hatay’ın yollarında bulur, İstanbul’un sokaklarında bulur. Bizi arayan İzmir’de, Bayraklı’da bulur. Bizi arayan Antalya’da, Muğla’daki yangın bölgelerinde, Karadeniz’de sel bölgelerinde bulur. Bizi ararsanız baretlerini takmış, çizmelerini giymiş olarak milletimizin yuvalarını inşa ederken bulursunuz. Kartal’da müjdeler verirken bulursunuz. Bizi arayanlar, “Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, vatanımızı asla bölemeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız” diyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulurlar.

"Doğu ve Güneydoğu illerindeki yatırımlar bölgeyi geleceğe taşıyacak"

Türkiye'nin doğu illerinde de büyük yatırımlara imza atıldığını ve projelerin artarak devam ettiğini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: