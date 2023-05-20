Murat Kurum, kentsel dönüşüme giren Tozkoparan'ın yeni halini paylaştı Yurt genelinde riskli binalar dönüşüme girerek güvenli hale getiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Güngören'de Tozkoparan Mahallesi'nin yeni halini paylaşarak vatandaşların memnuniyetine yer verdi.

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Türkiye, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla afetlere hazır hale getiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen projelerle ülke genelinde milyonlarca riskli yapı yenileniyor.

Böylelikle vatandaşlara güvenli ve yeni konutlar teslim edilmiş oluyor.

Muhalefet ise yıllarca dönüşüm projelerine karşı çıkarak adeta halkı örgütledi.

Buna rağmen tüm engellemelere rağmen Bakanlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

Bu çalışmalar ise meyvelerini vermeye başladı.

Tozkoparanlılar güvenli konutlara kavuştu

Bunlardan biri de Güngören'deki Tozkoparan Mahallesi oldu. Bölgede riskli yapılar dönüştürülerek vatandaşlara teslim edildi.

Konuya ilişkin paylaşım ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

"188 alanda 93 bin konutun dönüşümü sürüyor"

Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’umuzda tek bir riskli yapı bırakmayacağız!



Bugüne kadar; 700 bin konutu dönüştürdük. Şu anda sahada 188 alanda 93 bin konutun dönüşümü sürüyor.



Evlerini dönüştürüp güvenle, sağlıklı konutlarda oturanlar arasında Tozkoparan’daki vatandaşlarımız da var.

"Evlerimiz daha modern"

Videolu paylaşımda bölgede yaşayan vatandaşlar şu ifadelere yer verdi:

*Bu kentsel dönüşüm bana göre Türkiye'de örnek olacak. Evlerimiz daha modern, daha yaşanılır, daha güvenli.

*Güneş doğduğu zaman burada mutfağım geniş ferah. Güzel yeşillik, çimenler, ağaçlar, çiçekler.

*Kullandıkları malzeme 1. sınıf.

*Depremi göz önüne alsınlar. Kapalı gözle gitsinler oraya müracatını yapsınlar.