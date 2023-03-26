Murat Kurum: TOKİ konutları, büyük afet sonrası dimdik ayakta Konutların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, inşa sürecinde izledikleri tekniklere dikkati çekti. TOKİ sakinleri, "Evlerimizde güvenle oturuyoruz" dedi.

İHA

TOKİ binaları, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler karşısında ayakta kalmayı başardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binaların dayanıklılığına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

TOKİ konutları konuşuluyor

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından görüntülü paylaşımında, inşaat sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususlara değinerek şöyle dedi:

Doğru teknik vurgusu

Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz.



En iyi örnek Malatya ve Elazığ! 2020’deki deprem sonrası inşasını 20’nci günde başlattığımız konutlar, bu büyük afet sonrası dimdik ayakta.

“En ufak çatlak yok, güvenle oturuyoruz”

Söz konusu videoda ise Malatya ve Elazığ’daki TOKİ konutlarından görüntüler yer aldı. Konutlarda ikamet eden vatandaşların görüşlerine yer verildi:

Depremin şiddetini çok hafif hissettik, hiçbir hasarımız yok çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Binalarımız sağlam; en ufak bir çatlak, boya döküntüsü görmedik. Maşallah, alçılarımızda bile bir patlak yok.



Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı ve oldukça güvenli durumda. Deprem olduğunda korkup kaçmıyoruz, evlerimizde güvenle oturuyoruz.

53 bin 830 konut yapım sürecinde

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım sürecini başlattıklarını, 22 bin 467'sinin temellerini attıklarını bildirdi.

1 yılda 319 bin konut inşa edilecek

Bakanlığın yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı anımsatılarak, 11 ilde bir yıl içinde 319 bin konutun inşa edileceği aktarıldı.

Fay hattına uzaklığa ve zemin sıvılaşmasına dikkat ediliyor

Depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü, yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

Radye temel, tünel kalıp, yatay mimari

Açıklamada, ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiğine dikkat çekilerek, afet konutlarının, en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği bildirildi.