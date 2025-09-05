Murat Kurum Malatya’da: 11 ilimiz ayağa kalkıyor, yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde, 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası tüm hızıyla sürüyor.

200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için alın teri döküyor.

En sağlam zeminlerde, kentlerin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkan bir şehircilik stratejisiyle saatte 23, günde 550 konut inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeden ayrılmıyor ve çalışmaları da yakından takip ediyor.

Vatandaşları yalnız bırakmayan Bakan Kurum, bugün Malatya'da basın toplantısı düzenledi.

Malatya’da “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek.

Tören öncesi konuşan Bakan Kurum, illerde çalışmaların sürdüğünü söyledi ve şöyle dedi:

"MALATYA'YA HER GELDİĞİMİZDE, GELİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Malatyalı Kardeşlerim,



Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün, çok kısa bir sürenin ardından, yine Malatya’mızdayız. Malatya’ya her gelişimizde; şehrimizin daha da güzelleştiğini görüyoruz. Her noktasının geliştiğini görüyor, bundan dolayı da büyük bir mutluluk yaşıyoruz.



Şu anda da tamamlandığında şehrimizin çehresini tamamen değiştirecek, Malatya’mızın en önemli ticari bölgesi olan Bakırcılar Çarşı’mızdayız. Malatya ticaretinin kalbinin atacağı, herkesin buluşma noktası olacak Bakırcılar çarşımızı çok hızlı bir şekilde tamamlıyoruz.



Yine aynı süratle; Tarihi Şire Pazarı’nı, Kuyumcular Çarşısı’nı ve Yüzüncü Yıl ticaret merkezlerimizi de yeniden hizmete açacağız.



Meydanlar şehirlerin kimliğini yansıtır. Biz de Malatya’mıza yakışır bir meydan projesini iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Hem valilik binamızı bitirdik ve önündeki meydanı da hayata geçirerek bu bölgenin çehresini de tamamen değiştirdik.



Ben tarihimizin en kıymetli değerleri olan bu eserlerin, şimdiden Malatyamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

"KARDEŞLERİMİZE SÖZ VERDİĞİMİZ 453 BİN YUVANIN YÜZDE 70'İNİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Kıymetli Arkadaşlar,



Bildiğiniz gibi yarın Malatya’mız tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.



Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 300 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz.



Malatyalı hemşerilerimle beraber, depremzede kardeşlerimizin mutluluğuna, heyecanına, sevincine ortak olacağız.



İnanın bu mutluluğu yaşamak için; depremin ilk dakikalarından şu ana kadar nefes almadan çalışıyoruz.



Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için; devletimizle, milletimizle el ele koşturuyoruz. Bu manada; yarın hakikaten bizim için, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli anlamlar içeriyor.



Çünkü yarın itibariyle afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70’ini tamamlamış olacağız.



Yani yarın itibariyle her 3 depremzede kardeşimizden 2’si yeni yuvasına kavuşmuş olacak.



İnşallah yıl sonuna kadar da; aynı heyecan ve motivasyonla yolumuza devam edeceğiz. 11 ilimizdeki tüm yuvalarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz.

"HERKES DEVLETİMİZİN BU BAŞARISINA ORTAK OLMALI"

Kıymetli Arkadaşlar,



Ülkemizle, devletimizle, milletimizle gurur duyuyoruz.



Çünkü biz biliyoruz ki; şu anda dünya üzerinde, 2 yılda 300 bin konutun; zemin etütlerini yapacak, projesini çizecek, planlamasını tamamlayacak ve alnının akıyla teslim edecek başka bir ülke yoktur.



Şu anda; saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip; Türkiye’den başka bir ülkeden söz dahi edilemez.



Bu gayret, bu başarı, her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı, ülkemizin ve milletimizin başarısıdır.



Herkesin, devletimizin bu başarısına ortak olmasını diliyoruz; herkesin, milletimizin bu mutluluğunu paylaşmasını temenni ediyoruz.



Ben; milletimize bu güzellikleri yaşatmak için gece gündüz demeden çalışan tüm yüklenici firmalarımıza, mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.

"11 İLİMİZ TOPYEKÛN YÜKSELİYOR"