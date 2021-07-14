Müsilajla ilgili yapılan son çalışmaları aktaran Bakan Kurum, Marmara Denizi'nin ilk 20 metresinde müsilaj bulunmadığını, sonraki 10 metrede müsilajla karşılaşıldığını aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Deniz salyasıyla mücadelede gelinen son aşamayı aktaran Bakan Kurum, denizdeki tüm canlılar için br seferberlik şuuru oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Kurum, karadan, denizden ve havadan yapılan çalışmalarla Marmara Denizi'nin bir ay öncesinden daha temiz hale geldiğini aktardı.

MARMARA DENİZİ İÇİN BİRLİK OLUŞTURULDU

İklim değişikliği ve müsilaj etkileriyle Marmara Denizi'nde meydana gelen değişikliklere karşı sahada tüm birimlerle birlik oluşturulduğunun altını çizen Bakan Kurum, sevindirici haberler verdi.

Murat Kurum: Marmara'da ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor ViDEO

"İLK 20 METREDE MÜSİLAJ YOK"

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor.

Bilim insanlarımıza göre Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor." açıklamasını yaptı.

"İNSANLARIMIZ YÜZEBİLECEK"

Kurum, "Haziran ayında kıyılarımız, sahillerimiz tertemiz hale geldi. Bu da insanlarımız yüzebilecek, gezebilecek anlamına geliyor. Görüntü, koku, müsilaj kaynaklı kirlilikler bertaraf edilmiş durumda." dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bakan Kurum, 21 akademisyen tarafından oluşturulan ve TÜBİTAK başkanlığında gerçekleştirilen toplantılar neticesinde oluşum nedenleri, çözüm süreçleriyle alakalı görüşmelerin de sürdüğünü dile getirdi.