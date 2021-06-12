Murat Kurum, müsilajla mücadele verilerini paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, toplanan deniz salyası miktarını açıkladı.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaja (deniz salyası) karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

Denizleri görüntü kirliliğinden arındırmak için başlatılan temizlik çalışması tüm hızıyla sürdürülüyor.

1197,2 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında yürüttüğü çalışmanın dördüncü gününe ait verileri paylaştı.

"Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük." diyen Kurum , "Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, paylaşımının devamında, şu bilgilere yer verdi:

HANGİ İLDEN NE KADAR ALINDI

"Dördüncü günün sonunda illerimizde; İstanbul'da 218,7 metreküp, Kocaeli 95,5 metreküp, Bursa'da 88 metreküp, Tekirdağ'da 44 metreküp, Balıkesir'de 182 metreküp, Çanakkale'de 146 metreküp, Yalova'da 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik.

"DURUP DİNLENMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 77 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimize çocuklarımız, ülkemiz ve dünyamız için durup dinlenmeden devam edeceğiz."

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj temizliği ViDEO