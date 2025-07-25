Murat Kurum: Orman yangınlarında 87 bağımsız birimde ağır hasar tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"87 BAĞIMSIZ BİRİMDE AĞIR HASAR TESPİT EDİLDİ"

Yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar Karabük'te 56, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Antalya'da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız" ifadelerini kullandı.