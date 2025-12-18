Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Şevval Şahin hakkında yakalama kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye onu güzellik yarışması kraliçesi olarak tanıdı...

Şevval Şahin, 2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olarak Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etti.

UYUŞTURUCUDAN ARANIYOR

Şahin'in ismi bu kez, ünlülere yönelik süren ikinci dalga uyuşturucu operasyonuyla gündeme geldi.

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Ancak bazı isimler evlerinde bulunamadı bazıları ise yurt dışındaydı.

FİRARİ OLARAK ARANIYOR

O isimlerden birisi de model Şevval Şahin oldu.

Yurt dışında firari olarak bulunan Şahin için başsavcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Aynı soruşturmada, İrem Sak, Danla Biliç, Mümmine Senna Yıldız, Aleyna Tilki gözaltına alınmış, haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamamıştı.

'RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR' İBARESİ

Süreç bu şekilde devam ederken aylar önce Şevval Şahin, dikkat çeken bir konuyla kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Şevval Şahin, İstanbul Bebek'te bir otel çıkışında, arkadaşının kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla alandan ayrılmıştı.

Aracın ön camındaki, "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kart ise dikkat çekmişti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

O dönem Şevval Şahin'in bindiği aracın camındaki resmi araç yazısı tepkiye neden olurken Ticaret Bakanlığı, söz konusu aracın bakanlığa ait olmadığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanıldığı belirtildi.