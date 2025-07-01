Murat Kurum, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı

Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız bir şekilde sürüyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgelerde zorlu şartlarda alevlerle mücadele eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için ara vermeden çaba gösteriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla ilgili son durumu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla bildirdi.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: