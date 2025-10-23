Murat Kurum paylaştı: Devletimiz 500 bin yuva için hazır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut oldu.

Proje kapsamında inşa edilen 500 bin konut, düşük gelirli ailelerin ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

"DEVLETİMİZ 500 BİN YUVA İÇİN HAZIR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerine yer verilen bir paylaşım yaptı.

Bakan Kurum paylaşımında, hak sahiplerinin sevincini paylaşarak "Devletimiz 500 bin yuva için hazır." ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE EN ÇOK BEKLEYEN BENDİM"

Sosyal konut kapsamında evine kavuşan iki çocuk annesi Nuran Karaca da hayal ettiğinden çok daha güzel bir evle karşılaştığını belirtti.

Projeyle ilgili konuşan hak sahiplerinden Nuran Karaca, "Belki de en çok bekleyen bendim. Hani çünkü ben ağlaya ağlaya koşa koşa geldim. Bu kadar güzel, temiz ve düzenli olabileceğini düşünemedim. Ağaçlandırma yaptılar, o kadar güzel ki. O ağaçlar büyüyünce yemyeşil olacak orası. Planlamasına bayıldım, çok güzel olmuş. Bir huzur kenti diyebilirim aslında." diyerek sevincini dile getirdi.

"TOKİ'DEN ÇIKSA DA EV SAHİBİ OLSAK DİYEN ÇOK İNSAN VAR"

Bir diğer hak sahibi Mustafa Boyalıca ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 500 bin sosyal konut projesinin çok avantajlı olduğunu kaydederek; "Emeklileri, şehit ailelerini, gazi ailelerini, gençleri, yeni evlenecekleri, üç çocuğu olanları ayrı tutmuşlar. TOKİ'den çıksa da ev sahibi olsak diyen ve bekleyen çok insan var." diye konuştu.

Mustafa Boyalıca, peşinatının yüksek olmadığını ve ödeme süresinin uzun olduğunu belirterek, "15-20 seneye yayıyorlar. O yönden dışarıda mümkün değil, ev sahibi olamazdık." dedi.

"KEŞKE 500 BİN DEĞİL 1 MİLYON KONUT YAPSALAR"

Ziyattin Karkaş ise torununun dahi sevindiğini belirterek, "Gençler sevinir, benim torunum dahi sevinir. 'Dede' diyor ben de kendime alacağım, başvuracağım diyor." ifadesiyle projenin geniş kitlelere hitap ettiğini vurguladı.

Ziyattin Karakaş, vicdan sahibi herkesin sevinmesi gerektiğini belirterek, "500 bin konut da az bir şey değil. İlçelere verilecek, merkezlere verilecek, fevkalade bir şey. Bu büyük bir devlet hizmetidir. TOKİ'nin yaptığı şeyler dört dörtlüktür. Vatandaşına sahip çıkma, vatandaşını sokakta bırakmama projesidir. Keşke 500 bin değil 1 milyon konut yapsalar." sözlerini kullandı.

5 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞA GÜVENLİ BARINMA

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bugüne kadar sosyal konut projeleriyle 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sağladı.

Bu kapsamda, 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi.

280 bin sosyal konutun inşası devam ederken, Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde de bu sosyal konut projeleri kapsamında yeni yaşam alanları kuruldu.