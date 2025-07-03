Murat Kurum paylaştı: Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Meclis'te kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefiyle uyumlu olarak duyurduğu Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nu kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaparak detayları aktardı.

"MEMLEKETİMİZİ HER TÜRLÜ OLUMSUZLUKTAN KORUYACAĞIZ"

Kurum, kanunun bağımsız araştırma-geliştirme ortamı sağlayarak yeşil teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltacağını ve ülkeyi iklim krizine karşı koruyacağını vurguladığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

Ülkemizin ilk iklim kanunu Gazi Meclis’imizde milletvekillerimizin oylarıyla kabul edildi. Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefinin en kritik eşiği olan kanunla; bir çok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda hiçbir ülkenin tesirinde kalmadan daha özgür bir araştırma geliştirme ortamı sağlayacağız. Hem ticarette, sanayide, üretimde en güçlü şekilde en güçlü noktaya koşacağız hem de memleketimizi her türlü çevre felaketinden ve iklim krizinin getirdiği olumsuz etkilerden koruyacağız.

SANAYİ VE ÜRETİM ALANLARINDA DAHA GÜÇLÜ BİR KONUM HEDEFLENİYOR

Kanun; 20 madde, 2 geçici madde ve 5 fıkradan oluşan bir yapıyla kabul edilirken ticari, sanayi ve üretim alanlarında Türkiye'yi daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor.

Bakan Kurum, "Hem güçlü bir ekonomi için koşacağız hem de memleketimizi her türlü çevre felaketinden koruyacağız." diyerek kanunun çift yönlü faydasını ifade etti.

57 BİN TONDAN FAZLA ATIK TOPLANDI

Raporlara göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi artarken, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında bugüne kadar 74,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı.

Proje, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor.

Projenin başlangıcından bu yana Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile çevreden enerjiye, sera gazı salınımından depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayarak hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.

İKLİM FELAKETLERİNE KARŞI ÖNLEMLER ARTACAK

Kanun, ulusal ve yerel eylem planlarıyla, son doğal afetlerin ardından, iklim felaketlerine karşı daha güvenli koruma sağlamayı amaçlıyor.

Kanun, yenilenebilir enerji kullanımını artırma, karbon ayak izini azaltma ve döngüsel ekonomiye geçiş gibi adımları içeriyor.

Bakanlık, önümüzdeki dönemde, Türkiye'yi iklim değişikliğiyle mücadelede küresel bir aktör haline getirmeyi hedefliyor.