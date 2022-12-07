TBMM'de 2023 yılı bütçesine ilişkin açıklama yapan Murat Kurum, "Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyoruz" dedi.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren fazla tüketimi azaltmak için poşete ücret getirildi ve bir tanesi 25 kuruşa tüketiciye yansıtıldı.

Kuralın ilk konduğu haftalarda çokça tartışılan alışveriş poşetine ücret getirilmesi uygulaması, aradan geçen zamanda kanıksandı.

Uygulama oturdu ve yüz binlerce ton plastik atığın sarf edilmesinin önüne geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, poşet başına 25 kuruş uygulamasını geçtiğimiz yıl zam yapılmadan aynı şekilde devam edeceğini açıklamıştı.

Uygulamanın ikinci yılında ise üreticiler, market alışverişlerinde kullanılan poşetlerin fiyatına zam talep etmişti.

"Poşet fiyatları, 2023 yılında da 25 kuruş olacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı açıklamda, poşete bu yıl da zam yapılmayacağını açıkladı.

Bakan Kurum açıklamasında, "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz.

Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız. 2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: Poşet fiyatları, 2023 yılında da 25 kuruş olacak VİDEO

"Tam 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı konuşmasında, "Bugün 81 şehrimizde yaptığımız kentsel dönüşümü; yavrularımızın istikbal meselesi olarak görüyor, 922 ilçemizin tamamını adeta baştan aşağı yeniliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 20 yılda, tam 13 milyon vatandaşımızın, başka bir ifadeyle, Yunanistan, Portekiz, İsveç nüfuslarına denk sayıda insanımızın huzur içerisinde yaşadığı tam 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik!

Bir seferberlik şuuruyla; şu anda sahada, 250 bin konutumuzu, canla başla yeniliyoruz! İstanbul’umuzda tam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün, 39 ilçemizde girilmedik mahalle bırakmadık. İstanbul’un her noktasına yayılan tam 93 bin yuvanın yenilenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara’da ise şimdiye kadar 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik, yaklaşık 5 bin güvenli yuvamızı en kısa sürede milletimize sunacağız." dedi.

"Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı"

Murat Kurum; bugün birçok gelişmiş ülkenin bile, ekonomiye dair nedenlerle; sosyal devlet uygulamalarını askıya aldığını vurguladı.

Türkiye’nin ise tüm zor şartlara rağmen her zaman olduğu gibi, milletin olanı millete verdiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"TOKİ’mizle ürettiğimiz, 1 milyon 170 bin sosyal konutla hiçbir ülkenin yapmaya cesaret dahi edemeyeceği bir istikbal yatırımını hayata geçirdik. Şu an 81 ilimizde 138 bin yeni yuvamızın inşası sürüyor. Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı! Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı!

Bizim kulağımız da, aklımız da hep millette oldu, milletimizin rızasında oldu! Türkiye olarak kendi kaynaklarımızı oluşturduk, planımızı yaptık, milletimiz bizden yeni yuvalar istedi, biz de yaptık. Şimdi yine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yerli ve milli imkânlarımızla, büyük bir gururla başlattık."





"Millet kazanacak, Türkiye Kazanacak"

Murat Kurum, 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yerini halkın hizmetine sunduklarını belirterek, "Projemize; 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla, kendilerine güvenmeyen mahfillerin tamamına tarihi bir cevap veren gençlerimizin her birine, ayrı ayrı, teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum!

Ekim ayında temellerini attığımız 5 bin 615 konutumuzla beraber; ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibariyle 22 bin 500 sayısına ulaştık. Kura çekimlerimiz; 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlanmış olacak. İnşaatlarımızın başlamasıyla da inşallah özel sektörümüz de harekete geçecek, konut arzı yükselecek, herkes kazanacak, en önemlisi de bu millet kazanacak, Türkiye Kazanacak!" ifadelerini kullandı.

"Bu dev hamlenin teminatı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır"

Bakan Murat Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' sosyal konut projesinin teminatını soranlara cevaben şöyle konuştu:

"Bu dev hamlenin teminatı da garantisi de, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, güçlü Türkiye’nin mimarı, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır! Buradan da ilan edelim! Sosyal konutta yeni etapları başlatmaya, yeni sosyal konut müjdelerini ardı ardına vermeye, milletimize yeni yuvalar kurmaya, buradan, milletin kürsüsünden söz veriyoruz!"